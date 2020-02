Zorgen over vervuilde bagger in waterplassen West-Brabant

BREDA - Is er in West-Brabantse waterplassen vervuild bagger gestort? Dat wil de fractie Water Natuurlijk weten van waterschap Brabantse Delta.

Na berichten over het dumpen van vervuild bagger in natuurplassen in andere delen van Nederland wil fractievoorzitter Wieke Bonthuis weten of dergelijke praktijken zich ook in deze streek hebben voorgedaan.

Bonthuis is geschrokken van documentaires van het programma Zembla, waaruit blijkt dat er de afgelopen tien jaar minstens 100 miljoen kuub vervuilde grond en bagger door waterschappen in natuurplassen is gestort. Vooral voormalige zandwinputten lenen zich daar goed voor, omdat die tot grote diepte zijn leeggebaggerd voor de aanleg van bijvoorbeeld wegen en woonwijken.

Verondiepte plassen

Quote Het is altijd fijn om te weten waar je aan toe bent. Wieke Bonthuis, Fractievoorzitter Water Natuurlijk Algemeen Bestuur waterschap Brabantse Delta Op zich is er niks mis mee dat de waterplassen worden ‘verondiept’, zegt Bonthuis. Maar het gaat fout wanneer er bijvoorbeeld granuliet wordt gestort. Dat komt vrij bij de aanleg van wegen en is schadelijk voor het onderwater-milieu. Uiteindelijk is het ook slecht voor de mensen die er zwemmen, zonder te weten wat er allemaal in het water is gestort.