Zorgen over verkeer en parkeren bij nieuwe super Wernhout

Dat bleek dinsdagavond tijdens de behandeling van het onderwerp in de politieke Rondevergadering. Alle partijen waren het er over eens: het is goed voor de leefbaarheid van Wernhout dat een deel van café De Valk wordt omgebouwd supermarkt en woningen.

Onveilig

Bevoorrading

Maar, zo was wethouder Patrick Kok het eens met de VVD: ,,Er zijn nu 36 parkeerplaatsen. Dat is misschien wat minder dan de norm, maar we hebben het wel over een dorpssupermarkt.” Desalniettemin wil hij wel kijken of er misschien toch nog extra parkeerhavens zijn te realiseren. Tijdelijk: ,,Want er staan meer ontwikkelingen op stapel in Wernhout. Als die klaar zijn, moeten we wellicht de veiligheid van de Wernhoutseweg gaan aanpakken.”