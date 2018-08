Zorgen over snelheid verkeer, 'Heerbaan in Breda moet op de schop'

Eerste volledige triatlon komt naar Brabant

9:16 TERHEIJDEN – Je moet het maar kunnen. Een hele triatlon. Oftewel 3.800 meter zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. In het weekend van 21, 22 en 23 september is Terheijden en een deel van Oosterhouts en Bredaas grondgebied het decor van deze beproeving. Het is de eerste volledige triatlon in Brabant. Met deze erbij telt Nederland 5 volledige triatlons.