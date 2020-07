Zorgen over snel-fietsende 65-plussers

Dat schrijven in Breda de VVD, PvdA en D66 in een brief aan het college. De drie maken zich zorgen. Want, zo constateren ze: de populariteit van de e-bikes heeft een keerzijde. De kans op ongelukken neemt toe. En daarmee ook het risico op ernstig letsel.

Onderzoek verzekeraar

De drie verwijzen naar een recent onderzoek van verzekeraar Univé naar veranderend fietsgedrag. Op basis van gegevens van het CBS stelde Univé vast dat tussen 2010 en 2017 13,4 procent van de 65-plussers sneller is gaan fietsen. Daarnaast is 33 procent van de fietsers ouder dan 75 jaar ook nog eens veel meer kilometers gaan afleggen.

Toenames die volgens de verzekeraar voor het leeuwendeel zijn toe te schrijven aan de opkomst van de e-bikes. Dat is natuurlijk goed voor milieu en gezondheid, tegelijkertijd blijkt uit cijfers van Veiligheid.nl dat het aantal (eenzijdige) verkeersongevallen waarbij een (oudere) e-biker is betrokken, flink is toegenomen.

Snelle en langzame fietsers

,,Dat zijn gegevens waar we in Breda rekening mee moeten houden nu we bezig zijn met het maken van een mobiliteitsvisie", vindt August Veenenbos van de VVD. Daarin wordt onder meer nagedacht over toekomstige fietsroutes. ,,Nu we te maken hebben met meerdere soorten fietsers, die andere snelheden hebben, is het voor de verkeersveiligheid van groot belang daar stil bij te staan bij de aanleg of aanpassing van fietspaden.”

Hij denkt bijvoorbeeld aan iets als verbreedde aansluitingen van snelfietsroutes op reguliere fietspaden. Maar is fysiek meer mogelijk om de veiligheid te vergroten. ,,Zaken die belangrijk zijn en waar ook nog Rijkssubsidie voor bestaat.”