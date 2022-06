Zorgen over luchtkwaliteit in Breda: ‘Voldoet op geen enkel adres’

,,De luchtkwaliteit in Noord-Brabant en Breda is abominabel", zo schrijft Tristan Schonis, raadslid voor de Partij voor de Dieren (PvdD) aan het college van B en W. Schonis baseert zich op het rapport van de GGD Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant van mei dit jaar waar in staat dat ‘Brabanders als gevolg van de luchtvervuiling ruim een jaar korter leven’ en dat ‘de buitenlucht die inwoners inademen vergelijkbaar is met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt’.

Advieswaarden

Schonis: ,,De luchtkwaliteit in Breda voldoet momenteel op geen enkel adres in Breda aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Heeft het college de doelstelling ervoor te zorgen dat de burgers van Breda lucht kunnen inademen die voldoet aan de WHO advieswaarden? Zo ja, op welke termijn wil het college dat realiseren? Zo nee, waarom niet?”

Industrie

Het raadslid wil ook weten waarom er in het bestuursakkoord Dichtbij doen, samen sterk vooruit niets te lezen valt over het terugdringen van luchtvervuiling bij wegverkeer, industrie en landbouw en scheepvaart. Dat zijn immers ‘de grootste oorzaken van de slechte luchtkwaliteit in Breda', aldus de PvdD. ,,En is de gemeente Breda bereid actief in te zetten op het drastisch verminderen van het aantal dieren in de Bredase vee-industrie? En welke andere concrete maatregelen gaat de gemeente Breda het komende jaar en in de jaren daarna nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren?”

Meetpunten

De PvdD wil daarnaast ‘een gedetailleerd overzicht van de punten waar door of in opdracht van de gemeente Breda of een andere overheidsinstantie de luchtkwaliteit daadwerkelijk gemeten wordt'. Het college van B en W heeft zes weken de tijd om antwoord te geven.