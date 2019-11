Zorgen over de kosten van de zorg in Breda

BREDA - Moet Breda wel zoveel investeren in zaken als een topsporthal of het doortrekken van de Nieuwe Mark, terwijl er nog zoveel financiële gevaren op de loer liggen in met name de sociale sector? De oppositie in de gemeenteraad twijfelt er over.

Maar ook binnen de coalitie van VVD, D66 en PvdA is niet iedereen gerust op de ontwikkelingen in het sociale domein, waaronder bijvoorbeeld de Wmo en de jeugdzorg vallen. Dat bleek gisteravond bij de behandeling van de begroting voor 2020 die het college van B en W heeft opgesteld.

Vergrijzing

“We krijgen steeds meer grip op het sociale domein en we kijken scherp naar de contracten met zorgaanbieders. Maar we putten wel onze financiële reserves uit en dan krijgen we nog te maken met een verdere vergrijzing,” zo uitte D66-raadslid Joyce de Goede haar zorgen. Volgens haar moeten er nog meer maatregelen worden genomen ‘anders blijft het dweilen met de kraan open.”

In de oppositie waren bij de SP en GroenLinks de zorgen nog groter. Volgens Bas Maes (SP) is de ‘jeugdzorg de sluitpost van de begroting’ en moet daar extra geld voor in de boeken worden opgenomen.

Topsporthal

Peter Bakker (GroenLinks) had wel ideeën waar dat geld vandaan moet komen. De topsporthal die het college in Breda wil realiseren á 23 miljoen euro, zet volgens hem ‘de begroting op slot’. En dan is volgens hem ook de exploitatie van de hal nog niet gedekt. “Misschien kunnen we dat geld beter gebruiken om tegenvallers is het sociaal domein op te vangen”, aldus Bakker, die verder voorstelde de Nieuwe Mark gefaseerd door te trekken.

Wethouders

SP’er Maes had nog een idee om geld te besparen. Het Bredase college (een burgemeester, zes wethouders) is volgens hem te vaak in het buitenland en heeft te veel nevenfuncties. “We gaan voorstellen dat een wethouder wordt wegbezuinigd. Dat hoeft niet per se één persoon te zijn. Het kan ook dat twee wethouders parttime gaan werken.”

Kunsthal

Geld valt er mogelijk ook nog te halen uit de culturele hoek, constateerde CDA-raadslid Caspar Rutten. Het college heeft één miljoen euro gereserveerd voor een kunsthal, waar wisselende tentoonstellingen kunnen worden gehouden. Het CDA is daar op zich niet tegen, zei Caspar Rutten. “Het komt alleen maar niet van de grond. Ik stel voor dat we het nog een half jaar proberen en anders kunnen we geld beter ergens anders aan uitgeven.”