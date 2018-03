Zorgen over criminelen in politiek Breda bij NOS

In het item herhaalde de NOS de berichtgeving van Omroep Brabant en BN De Stem van afgelopen week. Daarbij ging het om de versterkte roep in Nederland om een verklaring omtrent gedrag te vragen voor kandidaat-raadsleden. In Breda gaat heet verder. Hier hebben partijen op voorspraak van burgemeester Paul Depla een convenant ondertekend. Zij verklaren hierin partijfinanciering aan een accountant voor te leggen. Doel is om de vermenging van boven en onderwereld te voorkomen en bestrijden. In Breda hebben alle fracties dit convenant ondertekend behalve de Bredase Stadspartij.

Convenant

In de uitzending zegt lijsttrekker Paul de Jong dat het convenant is opgesteld om een jonge partij als de Bredase Stadspartij tegen te werken. Hij belooft in het interne jaarverslag alsnog zijn gelijk aan te tonen dat er niets aan de hand is. Maar dat blijft dus intern.

De Jong spreekt tegen dat er crimineel geld in zijn partij rondgaat. Dat hij zelf recentelijk nog een celstraf zou hebben uitgezeten en enkele veroordelingen meedraagt, vindt hij geen probleem. Dat tegen de nummer vijftien op zijn lijst deze week een flinke celstraf werd geëist voor witwassen en drugshandel, had De Jong liever anders gezien. ,,We hebben mensen op de lijst met wie iets zou kunnen zijn. Niets menselijks is ons vreemd.'' Hij herhaalt dat iemand pas schuldig is als de rechter heeft gesproken.

Crimineel geld

Burgemeester Paul Depla zegt het belangrijkst te vinden dat kiezers weten dat kandidaten deugen en dat er geen crimineel geld in een partij rondgaat.