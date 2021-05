Zorgen in Zundert over dreigend financieel tekort

De gemeenteraad besprak de cijfers uit de eerste bestuursrapportage van 2021. Dat is zeg maar een moment, zoals Lokaal Perspectief het verwoordde: ,,Waarop in maart een peilstok in de financiële situatie werd gezet die een doorkijk biedt naar wat Zundert te wachten staat.”

Doorkijk

Die doorkijk is niet fraai. Structureel gloort een tekort van tenminste zeven ton aan het einde van het jaar. De potjes met reservegeld worden steeds leger en de solvabiliteit is veel te laag. Wat betekent dat Zundert te veel schulden dreigt te krijgen.

Er moet worden ingegrepen, stelde de raad. Sterker: ,,Om te voorkomen dat de burger uiteindelijk de rekening krijgt gepresenteerd, is het zaak goed met ons geld om te gaan en elk dubbeltje niet één, maar zelfs twee keer om te draaien”, aldus de VVD.

Sociale domein

Het dreigende structurele financiële probleem komt vooral door de kosten die de gemeente moet maken voor het sociale domein. Daarin is Zundert niet uniek. Het Rijk heeft gemeenten opgescheept met allerlei taken op sociaal gebied. ,,Maar daar is een veel te krappe portemonnee bij geleverd”, aldus wethouder Johan de Beer.

En ja, dat weet het Rijk. Er zijn talloze signalen afgegeven vanuit de gemeenten. En daar moet mee door blijven worden gegaan, aldus D66. Wethouder de Beer verzuchtte dat het zelfs misschien eens tijd wordt om ongehoorzaam te zijn. ,,Te zeggen: tot hier en niet verder. We krijgen dit namelijk niet opgelost.”

Formatie

Of er handreikingen vanuit Den Haag zijn te verwachten is onzeker. ,,Te meer daar er nog onduidelijkheid is over de formatie en de toekomst”, aldus De Beer. En, al verwacht hij wel een paar financiële meevallers, de wethouder is het met de raad eens dat Zundert niet lijdzaam moet afwachten, maar maatregelen moet treffen nu het nog niet te laat is.

Binnenkort komt er een tweede bestuursrapportage aan. Die geeft nog beter inzicht in de financiën. Op basis daarvan bedenkt het college plannen om het tekort in te dammen en bespreekt die met de raad.