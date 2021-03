Zorgen en ongerustheid in West-Brabant over AstraZeneca-besluit, ‘maar we moeten zorgvuldig zijn’

Hij zou maandagmiddag worden ingeënt met AstraZeneca, maar Rob Looijen uit Breda had er eerder al geen goed gevoel over, zonder dat hij concreet kan aangeven waarom niet. Nadat vorige week bekend werd dat landen als Denemarken en Zweden het vaccineren met het spul van de Brits-Zweedse farmaceut hadden stilgezet, nam zijn vertrouwen verder af. Ondanks die twijfels was hij toch van plan de spuit te laten zetten.