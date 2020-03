Zorgen bij SP Breda over coronabesmettingen Atea

De socialisten baseren zich op informatie van een medewerker die zich eerder deze week bij hen heeft gemeld. Ook zouden er Atea-medewerkers zijn geweest die klagen over de ‘gebrekkige communicatie’ over de aanpak van het virus. Ook weten ze niet of ze misschien hebben samengewerkt met het corona-slachtoffer en daardoor het risico op besmetting hebben gelopen.

Vitale sector

Voor SP-fractievoorzitter Bas Maes zijn de meldingen urgent genoeg om bij burgemeester en wethouders aan te kloppen. Zo wil hij weten waarom de Atea-productiehal nu pas dicht gaat, terwijl de werkzaamheden toch moeilijk als cruciaal voor een vitale sector kan worden beschouwd. Ook wil Maes weten waar bezorgde Atea-medewerkers terecht kunnen en of er een aanleiding is om betere voorzorgsmaatregelen te treffen.

Atea-directeur Jos Rooimans laat weten dat er inderdaad iemand bij Bosch besmet is geraakt. ,,Dat is donderdagavond bekend geworden, maar die werknemer is voor het laatst op maandag 16 maart op het werk verschenen‘’, aldus Rooimans.

Hij benadrukt dat Atea zich aan alle maatregelen houdt die het RIVM voorschrijft. ,,Vrijdagochtend hebben we besloten om toch het zekere voor het onzekere te nemen. We hebben de mensen bij elkaar geroepen en ze naar huis gestuurd. Op 6 april starten we weer op‘’, zegt de Atea-directeur.

Het besluit om de Atea-medewerkers naar huis te sturen valt zwaar, zegt Rooimans: ,,Onze mensen hebben de dagstructuur nodig. We moeten ze gewoon afremmen om te komen. Onze medewerkers schoten dan ook vol toen we zeiden dat ze naar huis moesten. Dat was echt groot verdriet.‘’

Behalve bij Bosch zijn er volgens Rooimans tot nu toe twee corona-besmettingen bekend.