Zorgen bij omwonenden over nieuwbouwplannen voor Scheperij in Teteringen

BREDA - Omwonenden van de Scheperij in Teteringen maken zich grote zorgen over de wijze waarop de nieuwbouw op dit plein ingevuld lijkt te gaan worden. Op het plein komt een complex met twee supermarkten (Jumbo en Aldi), een drogist, daghoreca en 31 appartementen. Het is met name de omvang van het project waar de omwonenden tegen ageren.

“Wij willen ook graag dat er nieuwbouw op de Scheperij komt maar alles wordt nu zo gemaximeerd dat er totaal geen rekening met de buurt wordt gehouden”, zegt Jan de Haan, lid van een kerngroep die naar eigen zeggen in totaal zo’n 55 huishoudens vertegenwoordigt die in de straten om het plein heen wonen.

Facelift

De bewoners zijn erg verbolgen over de manier waarop het proces rond de Scheperij is verlopen. Er wordt al vele jaren gesproken over een facelift van het plein en het braakliggende achterterrein (waar voorheen dorpshuis ‘t Web stond). Op het plein is nu alleen één supermarkt (Jumbo), drankenhandel en frietzaak gevestigd.

Begin vorig jaar werd de buurt uitgenodigd voor een informatie-avond waar de gemeente een face-lift voor de Scheperij presenteerde. “Ze noemden dat een praatplaatje. In de loop van het jaar bleek echter dat alles al in beton was gegoten”, aldus De Haan.

Verkeersdruk

De bezwaren van de omwonenden richten zich op diverse aspecten: de sterk toenemende verkeersdruk (in de wijk en op de naastgelegen Oosterhoutseweg), de verwachte parkeerproblemen in de aangrenzende straten en de breedte en hoogte van de bebouwing. Zo kijkt een aantal omwonenden straks volgens De Haan tegen een blinde muur aan en - op één hoek - tegen 16 meter hoge bebouwing.

Begin dit jaar is weer een informatieavond geweest, maar de plannen waren volgens de leden van de kerngroep amper gewijzigd. Volgende week behandelt het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan. Als het college daar mee akkoord gaat, volgen nog inspraak-procedures en een info-avond. “Maar we zijn bang dat we dan al voor een voldongen feit staan,” aldus De Haan, die nu de gemeenteraad wil gaan benaderen.

