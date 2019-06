Zorgen bij GroenLinks over staatloze Bredase kinderen

BREDA - GroenLinks maakt zich zorgen over inwoners in Breda van wie officieel de nationaliteit onbekend is. Deze status belemmert hen, maar vooral hun kinderen in hun verdere toekomst. Ze kunnen bijvoorbeeld niet trouwen, reizen of een bankrekening openen.

Aanleiding voor de zorg is een artikel dat enige tijd geleden in dagblad Trouw verscheen. Daarin stond dat volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland legaal circa 55.000 mensen verblijven zonder nationaliteit.

Joegoslavië

Dat kan bijvoorbeeld, doordat ze ooit werden geboren in landen als Joegoslavië of de Sovjet Unie. Die naties bestaan niet meer, zijn uiteen gevallen in verschillende ‘nieuwe’ landen. Als die allemaal de persoon om wie het gaat niet willen erkennen, komt die officieel nergens vandaan en heeft geen nationaliteit.

Ongeveer een kwart van de mensen zonder nationaliteit is ‘staatloos’. Dat betekent dat Nederland heeft erkend dat er bewezen geen enkel land is dat hen erkent. Wie ‘staatloos’ is, heeft rechten. Zo iemand kan bijvoorbeeld wel reisdocumenten krijgen en zelfs de procedure starten om Nederlander te worden.

Gevangen in een term

De andere driekwart heeft de officiële status ‘nationaliteit onbekend’. Formeel is dat een tijdelijk etiket voor mensen van wie nog moet worden uitgezocht waar ze vandaan komen. In de praktijk zijn er in Nederland echter geen wettelijke procedures om dat uit te kunnen zoeken. Het gevolg is dat die groep mensen gevangen zit in een administratieve term die hun toekomst en vrijheid inperkt.

GroenLinks wil graag dat Breda het voorbeeld van enkele andere gemeenten als Utrecht en Den Haag volgt en, zonder dat er al wetgeving is, op eigen houtje gaat beoordelen of er inwoners zijn die echt door geen enkel land worden geaccepteerd en daardoor recht hebben op de status ‘staatloos’ in plaats van ‘nationaliteit onbekend’. Het biedt die mensen, en vooral hun kinderen, een toekomst.