Zorgen bij buurtschap Kaarschot over toename verkeer

Burgerini­ti­a­tief Beeks Buiten hekelt ontwikkel­vi­sie nieuwbouw­plan: ‘Gevolgen voor dorp duidelijk onderge­schikt aan bouwambi­ties’

22 juni PRINSENBEEK - Het is nu al te druk met verkeer in Prinsenbeek staat in hun visie. Toch concluderen de ontwikkelaars van Beeks Buiten dat de bouw van zo'n achthonderd woningen aan de rand van het dorp kan. Hoe is dat mogelijk, vraagt Jack Eerens van Burgerinitiatief Beeks Buiten (BiBB) zich af. ,,Het rapport staat vol tegenstrijdigheden en misleidende cijfers. Het is broddelwerk.”