Zorgcentra West-Brabant alert op tweede coronagolf, maar de boel gaat ‘niet op slot’

Breda gaat horeca strenger controle­ren: eerste café krijgt coronaboe­te

7:00 BREDA - Nu het aantal besmettingen stijgt, ziet de gemeente Breda strenger toe of de horeca de coronaregels naleven. In de afgelopen weken was de gemeente nog coulant voor de ondernemers. Inmiddels is al één café bekeurd, al is nog de vraag of die boete moet worden betaald.