Zorg straks niet meer vanzelfsprekend: ‘Als u gewend bent de krullen van uw moeder te doen, blijf dat vooral doen’

Door de vergrijzing zal de druk op de zorg alleen maar toenemen. Want het aantal ouderen neemt in rap tijd toe. Volgens het CBS waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, rond het jaar 2040 zijn dat er 4,7 miljoen, van wie een derde 80 jaar of ouder is.



Kortom, het is alle hens aan dek om ook de komende decennia aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Maar wat gebeurt er op dat vlak op dit moment? Hoe anticipeert een grote Brabantse zorgorganisatie als Thebe, die rond de tweehonderd openstaande vacatures heeft, op het immense vraagstuk?