Zorg nodig? Vraag het de buurman: ‘Want je wil mensen als burger benaderen, niet als patiënt’

15 november BREDA - Een huurder van een woning aan de Middellaan in Breda wil via de rechter voorkomen dat de gemeente zijn huis sluit voor drie maanden. Bij een controle vond de politie zes kilo MDMA en 33.000 euro cash in zijn auto.