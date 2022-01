Zorg en blijdschap over carnaval nu er toch weer wat wat kan

Voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie (BCF) heeft het over een ‘enorm dilemma’. ,,Natuurlijk ben ik blij dat er met carnaval wellicht weer wat mogelijk is. Maar ik vraag me wel af hoe de autoriteiten dat in goede banen gaan leiden. Vorig jaar waren de cafés dicht en was het niet zo moeilijk om carnaval te verbieden. Maar dit jaar zijn de kroegen open.‘’