Zoons Willem van Oranje staan centraal in nieuwe Bredase podcast

COLUMN Kritiek uit de carnavals­hoek draait niet om die ene toets

Onze nieuwe minister voor basisonderwijs is een Brabantse. Mariëlle Paul is geboren in Geldrop en groeide op in Heeze en Eindhoven. Toch piekert zij er niet over om de zogeheten doorstroomtoets voor groep 8 weg te halen uit de carnavalsperiode.