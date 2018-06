Zonnige Dieuwertje Blok leest voor op De Fontein in Breda

Als klap op de vuurpijl mochten drie kids de presentatrice interviewen, waarbij geen vraag werd geschuwd. Zo leerden de kinderen iets over haar privéleven: "Mijn huwelijk met Peter is mijn tweede, we hebben allebei twee kinderen, dus samen vier". En over haar tijd op televisie: "Al veertig jaar, en ik ben begonnen toen ik 20 was. Ik voel me geen 60, maar door dit soort vragen wel", lachte ze.



"Nou, u ziet er nog steeds goed uit", zei een van de interviewers. Wijze lessen had ze ook: "Grootste blunder? Blunders bestaan eigenlijk niet, vind ik. Je bent een mens en je maakt fouten." En als ze geen werk meer zou hebben, dan zou ze meer vrijwilligerswerk gaan doen. "Dat deed ik ook toen ik minder druk met televisie was. Thuiszitten en niets doen is niks voor mij. Ik deed toen heel veel voor Vluchtelingenwerk, en dat zou ik zo weer gaan doen."