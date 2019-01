Zonnepanelen op dak moeten vernieuwde Beekse kerk energieneutraal maken

Het Beekse kerkgebouw staat aan de vooravond van een grondige verbouwing. De plannen daarvoor spelen al een aantal jaar, maar worden concreter nu de pastorie verkocht is. ,,Maar het koopcontract nog niet afgekocht. Dat betekent dat het geld er nog niet is, en dat hebben we nodig om de verbouwing te financieren", zegt Ronald Witte van de parochie H. Maria Magdalena.

Nieuw in het plan is om zonnepanelen op het kerkdak te plaatsen. ,,Tegen lage kosten moet dat constructief lukken. We bekijken nu de verdere mogelijkheden. Gezien de oppervlak van het dak kunnen we meer dan de kerk alleen van energie voorzien.” De vraag die nu voorligt is wat te doen met die restenergie.

Samenvoeging

Impressie van hoofdentree van de vernieuwde OLV ten Hemelopneming-kerk in Prinsenbeek. In 2014 presenteerde het kerkbestuur de plannen voor de verbouwing. Die is nodig omdat het kerkbezoek terugloopt en de financiële bijdrage van parochianen ook. En dus moet ergens op bespaard worden. ,,Tussentijds was het even stil, maar op de achtergrond is veel gebeurd", doelt Witte onder meer op de samenvoeging van twee parochies in de regio.



Sinds 1 januari zijn de parochies OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek en de Nazarethparochie samengegaan onder de naam H. Maria Magdalena. Dat heeft gevolgen voor de eerder gemaakte renovatieplannen. ,,We hebben meer ruimte moeten maken voor het centrale secretariaat en de werkkamers van de pastoors in het ontwerp van atelier2 architecten", zegt Witte. ,,Ook de hoofdentree wordt aangepast, ook om meer plek te creëren voor de ontmoetingsruimte, achterin de kerk.”

Oppimpen

Doordat nieuwe ruimtes in het kerkgebouw ingepast worden, neemt het aantal zitplaatsen af. Hoeveel plek er straks is, is nog niet duidelijk. ,,Dat is afhankelijk van een beslissing van het bestuur: kiezen we voor stoelen of gaan we de bestaande banken ‘oppimpen’? Stoelen nemen meer ruimte in beslag, en dat betekent minder plek. Het bestuur moet daar nog een ei over leggen.”

Witte hoopt dat voor de zomer de aanbestedingsprocedure in gang is gezet. Wanneer de verbouwing precies begint en klaar is, is nog niet bekend.

