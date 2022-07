Zonnepanelen laten leggen? In oktober ben je pas aan de beurt: ‘De markt is oververhit’

Tennistoer­nooi Open Vijf Eiken nadert ontknoping

Het Open Vijf Eiken Toernooi bij Tennis en Padelclub Cash in Rijen is in volle gang. Zaterdag worden de halve finales van het Nationale Ranglijst Toernooi (NRT) en het Open Toernooi gespeeld. ,,Het is een toernooi vol met verrassingen”, vertelt toernooidirecteur Karien Theeuwes. En dan moeten de ontknopingen zelfs nog volgen.

22 juli