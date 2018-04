Zonnen zonder zorgen: 5 dingen die je moet weten over de impact van de eerste zonnestralen

BREDA - Heerlijk hoor, zo'n lentezonnetje. In het Valkenbergpark genoten vanmiddag honderden mensen van de eerste zonnestralen op hun huid. Maar staan zij wel stil bij de impact van UVA- en UVB-straling? Dermatoloog Bas Prens is werkzaam in het Amphia Ziekenhuis en vertelt alles wat je moet weten:

Smeren en toch bruin

''Het beste advies dat ik kan geven is en blijft smeren met zonnebrand. Factor 30 wordt over het algemeen als voldoende gezien, het is namelijk ook belangrijk dat je nog voldoende vitamine D opneemt. Bovendien wordt je ook bruin wanneer je zonnebrand smeert, het gaat alleen langzamer maar op een veiligere manier. Wel moet je er op letten dat de zonnebrand zowel UV-A als UV-B straling blokkeert. Vaak beschermt het enkel tegen UVB-straling terwijl juist UVA het schadelijkst is.

Ook in de schaduw

''In de schaduw vergeten mensen vaak te smeren, toch is het belangrijk om dat toch te doen. Ook onder een boom of een parasol vangt je huid toch UVA- en UVB- straling op. Ook kleding is niet altijd voldoende wanneer de stof niet van UV-werend materiaal gemaakt is. Wederom smeren, smeren, smeren dus!

Rustig wennen

''Geef je huid deze dagen de kans om rustig te wennen aan de zon. Het contrast is nu erg groot; van koud en guur weer naar zomerse temperaturen. Na de winter heeft je huid nog maar weinig pigment opgebouwd, het risico op verbranden is daardoor nu extra groot! Probeer daarom niet meteen urenlang in de volle zon door te brengen.

Harig vs. Glad

''Dat veel dames hun benen scrubben en scheren voor ze de zon ingaan, is niet schadelijk. Over het algemeen zijn mensen niet zo dik behaard dat het bescherming tegen de zon biedt, zeker vrouwen niet. Overigens kunnen scheren en scrubben vlak voor het zonnebaden wel extra irritatie opleveren.

Rimpels en roodheid