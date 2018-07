'Zonnedelers' doen goede zaken dankzij record aan zonuren

BREDA - Zonne-energieprojecten zoals de ZonneWIJde in Breda stevenen op een uitstekend jaar af. "We produceren hartstikke goed," zegt Ludo Ansems, woordvoerder van het project dat met 7.000 panelen het grootste in zonnepark in de regio is.

In de eerste helft van dit jaar lag het aantal zonuren in Nederland al 18 procent hoger dan het langjarig gemiddelde. Ook in juli blijft de zon maar schijnen en de vooruitzichten blijven goed. Ansems zet er wel een kleine kanttekening bij. "Als de zon schijnt is het altijd goed, maar we halen nu wel iets minder rendement omdat de temperaturen zo hoog zijn. Het meest optimaal is als er veel zon is en het niet zo warm is."

Voor zonneprojecten kan er overigens nooit een teveel aan zon zijn, zegt Ansems: "Wij kunnen alles gewoon doorleveren aan energieleverancier Greenchoice."

Fossiele centrales

Leveranciers kunnen een grote zonneproductie goed aan, zegt Erika Sampiemon van Greenchoice. "Zoveel weken zoveel zon zorgt niet voor problemen. We zijn ook nog niet op het punt dat we meer opwekken dan dat gebruikt wordt. Zelfs niet als er veel zon én veel wind is." Bovendien hoeven fossiele energiecentrales minder hard te draaien als duurzame bronnen extra veel energie leveren.

De ZonnewIJde in Breda is gefinancierd door ruim zeshonderd particulieren die er gemiddeld circa 1.500 euro voor hebben ingelegd. Ze krijgen daar een rendement van 2,5 tot 6,5 procent op. Hoe meer productie, hoe hoger het rendement. "Als het zo doorgaat zal het rendement voor de zonnedelers, zoals we onze investeerders noemen, aan de bovenkant van de bandbreedte zitten," aldus Ludo Ansems.

Particulieren

Ook voor particulieren die zonnepanelen op hun dak hebben liggen, is het alleen maar positief dat de zon zoveel schijnt. Wat ze nu te veel opwekken, wordt terug aan het net geleverd. Over een heel jaar wordt dat verrekend met het totale stroomverbruik. Hoe meer zon, hoe lager de stroomrekening.

Het kan zijn dat mensen meer energie produceren op jaarbasis dan de stroom die ze verbruiken. Dat levert dan zelfs geld op. Het gaat echter om vrij kleine bedragen. Energiebedrijf Essent betaalt er bijvoorbeeld 7 cent per kWh voor. (Ter indicatie: 10 m2 zonnepanelen is goed voor circa 1.300 kWh per jaar. Gemiddeld verbruikt een huishouden 2.600 kWh).

Investering

Essent raadt het af om méér panelen aan te schaffen dan nodig is voor eigen gebruik, omdat de extra investering niet zou opwegen tegen wat er mee verdiend kan worden.