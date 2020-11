Zonder zegening geen hubkes: ‘Vroeger gingen de bakkers met karren vol naar de kerk’

Bijna 20 graden, maar vraag naar kerstarti­ke­len en (kunst)bomen nu al groot

2 november DONGEN/BREDA - De kerstdagen zijn misschien nog ver weg, maar in deze coronatijden lijken mensen de gezelligheid eerder in huis te willen halen. Tuincentra en groothandelaren in kerstbomen merken een flinke toename in de vraag naar kerstartikelen. ‘Mensen komen eerder en kopen meer'.