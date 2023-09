Zonder ijs kan eredivisieclub Yeti’s niet trainen in Breda: ‘Eerste trainingsweken zijn cruciaal’

COLUMN Naar de rechter om te kleine Whoppers? Dat noem ik een burgerini­ti­a­tief

Een groep Amerikaanse klanten van fastfoodketen Burger King is teleurgesteld omdat de iconische Whopper-hamburger in hun ogen 35 procent kleiner wordt uitgeserveerd dan-ie in advertenties wordt getoond. De klanten zijn nu naar de rechter gestapt met een claim van 5 miljoen dollar. Laten we het voor het gemak een burgerinitiatief noemen.