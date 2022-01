Zonder horeca en cultuur is het moeilijk om oplossingen te verzinnen

Breda maakt grote bouwambi­tie waar met 6851 nieuwe woningen: ‘Keihard aan moeten sleuren’

BREDA - Zesduizend woningen d’r bij in Breda in vier jaar tijd... Zelfs de altijd daadkrachtige bouwwethouders Paul de Beer en Daan Quaars hebben wel eens getwijfeld of het kon. Drie jaar geleden zeiden ze nog dat het ‘niet vanzelfsprekend’ is dat de ambitie wordt waargemaakt.

