Zomervermaak biedt activiteiten voor senioren uit Terheijden en Wagenberg; zo'n dertien per jaar, in de zomervakantie. Variërend van een high tea, tot een bezoek aan de ambachtelijke klompenmakerij. En dus tot een gang naar de moskee. Gids Reda Aitihda gaf daar uitleg over de islam en zocht daarbij vooral naar overeenkomsten met wat de bezoekers al kennen, naar begrip.

Grootheid

,,In mijn hoofd was een imam een soort onbereikbare grootheid'', vertelt deelneemster Ria Buys uit Oosterhout na afloop. Een kijkje in de moskee veranderde haar ideeën. ,,Ten goede, absoluut. Ik heb nu een genuanceerder, positiever beeld dan ik had.''

,,Ik heb heel mijn leven bij de katholieke kerk gezeten. Nog steeds, maar niet meer uit geloofsovertuiging'', legt de 80-jarige Kees uit. Hij is nieuwsgierig en wil graag meer weten over andere culturen, andere geloven. Hij kijkt rond in de enorme gebedsruimte van de moskee aan de Bredase Archimedesstraat, maakt foto's van de versiering aan de muren.

Vrijblijvend

In deze moskee is iedereen welkom, benadrukt Titihda. Maar toch; vrouwen komen hier nauwelijks. ,,Omdat mannen verplicht zijn om te bidden in de moskee, bij vrouwen is dat vrijblijvend'', legt hij uit. Maar áls vrouwen komen, bidden ze in een aparte, aangrenzende ruimte. Hoe zit dat? Aitihda grijnst. Hij laat de verschillende houdingen van het lichaam zien tijdens het gebed. ,,Als een vrouw dat voor mijn neus doet, ben ik niet meer met Allah bezig'', grapt hij.

Even krijgt Aitihda een stortvloed aan vragen: hoe het werkt met financiering? Deze moskee is door de gemeenschap zelf betaald, hoe kan dat? Toch inmenging vanuit het oosten? ,,Dit gebouw is in fases gebouwd, omdat we het zelf betalen. We zijn een onafhankelijke stichting, die zelf zorg draagt voor deze moskee'', legt hij uit.

