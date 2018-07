Zomerklas bij Kellebeek College: 'Hier kan ik ook in de vakantie Nederlands praten'

,,Kleine Emma heeft een Brabants accent'', lacht Tatyana Tseueva. De van oorsprong Bulgaarse tikt haar 8-jarige dochtertje even aan, geeft een knipoog. Samen met Emma en zoon Kristian (6) volgt ze de komende weken de Zomerklas. Om te kunnen blijven oefenen met de Nederlandse taal.

,,Mijn man praat Engels op zijn werk, en heeft minder de noodzaak om de taal snel te leren'', zegt Tseueva in goed volgbaar Nederlands. ,,We praten thuis daarom Bulgaars. Maar ik heb alleen een kans op een baan als ik Nederlands praat.''

'Lastig op niveau te komen'

Ze volgt sinds september vorig jaar een cursus om de taal te leren, tweemaal per week. Die cursus ligt in de vakantie echter stil. ,,Zeven weken geen Nederlandse les'', sombert de in Etten-Leur woonachtige Bulgaarse. ,,Tijdens de vakantie houd ik mijn niveau van de taal niet vast, vrees ik, en het is lastig om na zeven weken weer op het niveau te komen. Hier kan ik blijven praten.''

'Hier' is het Kellebeek College in Breda, dat tijdens de vakantie drie weken de deuren opent om de taalles aan te bieden. Een idee van Sonja van den Berge, ROC-docente, die onder meer in Chicago inspiratie opdeed. Een uniek project, zo vertelt Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ROC West-Brabant. ,,Uniek omdat ouders samen met hun kinderen hier aan de slag kunnen.''

Hongaarse en Poolse in het Nederlands

Kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met de taal, in een naastgelegen lokaal krijgen de ouders praktische lessen om zich in alledaagse situaties te kunnen uitdrukken in het Nederlands. ,,Taal is het instrument om je te kunnen redden in de maatschappij'', verklaart Neutelings zijn steun voor dit project.

,,Als dit een succes is, hoop ik dat we dit volgens jaar door kunnen zetten.'' Wanneer het voor hem succesvol is? ,,Dat is het nu al. Kijk,'' knikt hij richting twee dames die aan de praat zijn geraakt. ,,Een Hongaarse en een Poolse. Die in het Nederlands een gesprek voeren. Dat wil je zien.''

'Vakantie voor ons vanzelfsprekend'

Wethouder Miriam Haagh, ook aanwezig bij de opening, is vol lof over het initiatief: ,,Taallessen zijn belangrijk, maar ook lastig. Ze stoppen soms heel de zomer, omdat wij het vanzelfsprekend vinden om vakantie te hebben. Het is goed dat de mensen hier aan de slag kunnen blijven gaan, kunnen blijven oefenen met de Nederlandse taal.''