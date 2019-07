Zomer van Zundert zindert van creativiteit

VIDEO Vrachtwa­gen met drugsafval gevonden in Breda, omgeving afgezet

14:26 BREDA - Op de Rithsestraat in het buitengebied van Breda is dinsdagochtend rond 09.30 uur een vrachtwagen aangetroffen waar ‘voor 99 procent zeker’ drugsafval in zit. Dat meldt een politiewoordvoerder desgevraagd. In de vrachtwagen staan meerdere vaten.