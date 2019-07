Zomer van Zundert bruist van gezelligheid

Terwijl er aan de andere kant van het dorp twintig corsobuurtschappen een riek in een roos gooien tijdens de Boerendart, vindt op het Van Goghplein de markt SPULplein plaats waari n de avond ook het festival Van Gogh Live plaatsvindt. “Tja, in Zundert is nou eenmaal altijd ergens wel wat te doen”, lacht Daniël Hereijgers namens de muziekorganisator Popcollectief Zundert (PocoZ). “We mogen niet klagen. Helaas hebben we wel wat regen gehad zaterdagavond, maar daar bleven gelukkig niet al te veel mensen door weg.”

Nauwer samenwerken

PocoZ werkte dit jaar nog iets nauwer samen met stichting Rotor om een breed publiek te laten genieten van kunst, cultuur en alles wat daar tusseninzit. “En dat versterkt elkaar, zeker. De muziekliefhebbers kunnen rondkijken op SPULplein en wie weet trekt die markt ook weer muziek liefhebbers naar onze bands.” Op de kleurrijke markt wandelen gezinnen, ouderen en nieuwsgierige passanten langs handwerk, vintage kleding of ruige mannentassen. Bij de kinderen is vooral de ‘Tattoo Booth’ populair. Waar je arm, been of voet via een gat in de wand door een ‘mysterieuze tattoeerder’ van een tattoo wordt voorzien. Wel eentje van stift, uiteraard.

Brabantse gezelligheid

Zoveel cultuur op een paar vierkante meters vraagt om gezelligheid en dat is preices de bedoeling, vertelt Annemarie Brosens van Rotor. “Kunst en cultuur combineren met Brabantse gemoedelijkheid; daar gaat het ons om. De muzikale samenwerking met PocoZ daarin werkt prettig.” Toch zag het evenement wijzigingen. De drie of twee weken die de Zomer van Zundert eerst duurde, bleken toch iets te intensief. Brosens: “Je stopt er veel tijd en moeite in en het vraagt nu eenmaal veel van mensen om zo lang in touw te zijn. Nu is alles compacter, overzichtelijker. Dat het nu een week duurt, bevalt ons eigenlijk net zo goed.”