Hoe krijgen we het gezellig warm in een koud huis? Plaids, gordijnen en vloerkle­den vliegen de deur uit

BREDA - Met een groot vloerkleed loopt Merel Steenbeek over de woonboulevard van Breda. ,,Lekker warm onder mijn voeten, komende winter.” Ze is niet de enige die de warmte alvast in huis haalt. Woonwinkels zien een stijgende vraag naar vloerkleden, fleece dekens, tochtrollen en gordijnen.

28 oktober