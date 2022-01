Zomaar binnenlopen voor oppepprik, dat kan nu ook in Breda

GGD West-Brabant heeft tot deze vrije inloop besloten omdat het aantal afspraken dat wordt gemaakt afneemt en er dus extra prikcapaciteit is ontstaan. ,,Tot voor kort zaten we, in tegenstelling tot sommige andere GGD's in het land, nog heel vol. Vandaar dat we nog even moesten wachten met het toelaten van mensen die geen afspraak hebben”, aldus een woordvoerster van GGD West-Brabant.