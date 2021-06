Zolder van woning aan Pastoor Boumanstraat in brand

Loodscheu­ren en roest tasten vieringto­ren­tje aan van Laurentius­kerk in het Ginneken

4 juni BREDA - Het vieringtorentje van de Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan in het Ginneken krijgt een opknapbeurt. Het torentje staat in de steigers, want restauratie ‘is dringend noodzakelijk'.