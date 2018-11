Zolder door brand verwoest in woning in Breda

RoomRaccoon wint de Bredase Startup Award van 2018

21 november BREDA - In een daverende finale in het NAC-stadion is het Bredase bedrijf RoomRaccoon vanavond uitgeroepen tot Bredase Startup Award van 2018. De zevenkoppige jury koos voor het bedrijf vanwege de ‘economische impact’ en de werkgelegenheid dat het bedrijf zou kunnen genereren.