Zoet met toffe peren in ontmanteld lichtkunstwerk

BREDA - Ze stonden er de hele winter: veertig IBC-containers die samen een lichtkunstwerk vormden in de Speelhuislaan. Die kunst is weg. De containers niet. Die kregen een nieuw leven.

Het kunstwerk werd op 21 december geplaatst. Het Bredase bedrijf Livingprojects had er kleurrijk licht in aangebracht. Zodra de straatlampen aangingen, verspreidde de kunst steeds wisselende kleuren over het deel van de Speelhuislaan aan de kant van de watertoren.

De Strip

Volledig scherm Lichtkunstwerk in de Speelhuislaan © Pix4Profs / Johan Wouters Breda vestigde zo de aandacht op een stukje Breda dat aan de vooravond staat van flinke veranderingen. De containers stonden in dat wat 'De Strip’ wordt genoemd. Een deel van het Havenkwartier waar in de nabije toekomst een nieuwe (woon)wijk verrijst. Bovendien: ,,Gaf het een beetje licht in de winterse duisternis", aldus een woordvoerder van de gemeente Breda.

Een tijdje geleden is het lichtobject ontmanteld. ,,Dat was altijd de bedoeling, het zou in het voorjaar verdwijnen.” De elektronica werd verwijderd en de containers? ,,Die kregen een nieuw leven.”

Toffe Peren

Eind februari, begin maart deelde Breda, samen met de stichting Urgenda en Meerbomen.nu vanuit Boerderij Wolfslaar 800 perenbomen uit onder Bredanaars. Een veertigtal daarvan heeft Breda nu in de IBC-containers van het kunstwerk geplant. Zij zijn tijdelijk neergezet op 't Zoet, zoals het vroegere CSM-terrein nu heet.

Daar krijgen ze de kans om uit te groeien om later ergens in de openbare ruimte een nieuwe plek te krijgen. Waar? Dat is nog ongewis, wellicht gewoon op 't Zoet. Feit is dat Breda straks peertjes heeft die tot wasdom kwamen in een voormalig lichtobject.