Zoekplaatjes uit het verleden: zo zag de regio Breda er 90 jaar geleden uit

Meneer Bosch bungelt in een vliegmachine boven de Teteringsedijk in Breda, op een hoogte van ongeveer een kilometer. De Koepelgevangenis, de Wilhelminasingel. Het is passen en meten, maar als hij zijn camera in een hoek van 45 graden draait, krijgt hij ze precies op de foto.

Het is rustig in Breda, deze vrijdag 1 september 1939. Zouden ze het hier al weten? Een kleine vijf uur eerder vloog ook zo'n vliegmachine boven Polen. En nog één. En nog één. Liefst 1300 stuks vliegen deze dag oostwaarts, opgestegen vanuit Duitsland. Op het land ondersteund door 63 divisies. Het is de Duitse invasie in Polen, die later in de geschiedboeken gemarkeerd zou worden als het begin van de Tweede Wereldoorlog.