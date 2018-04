Zoeken naar het juiste bed voor zieke Cor (73)

Cor van der Ree heeft net zijn dagelijkse loopoefeningen gedaan en ligt even op bed om op adem te komen. ,,Het gaat steeds beter, maar het is nog best zwaar’’, lacht de 73-jarige Dinteloorder, geflankeerd door echtgenote Wilma. ,,Donderdag mag ik naar huis. Dan heb ik er hier zeven weken opzitten.’’

Kanker

Van der Ree (73) onderging begin dit jaar een zware operatie aan zijn rechterheup waar kanker was geconstateerd. In het Radboud ziekenhuis in Nijmegen wordt het bot en het omliggende weefsel weggesneden en krijgt Cor een nieuwe heup. Na vijf weken intensieve verpleging wordt de Dinteloorder ontslagen.

Maar waar naar toe? Door de bezuinigingen op de zorg zijn de mogelijkheden een stuk beperkter geworden. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, luidde het credo van het vorige kabinet. Maar thuis op eigen kracht aansterken is voor de nog zwakke Cor geen optie. Evenmin als nog langer een ziekenhuisbed bezet houden.

Geriatrische revalidatie

Uiteindelijk wordt voor Cor een oplossing gevonden in het centrum voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom. Zestig bedden voor 60-plussers die daar gemiddeld 5 tot 9 weken, dag en nacht, verblijven, verzorging krijgen en met behulp van fysiotherapeuten revalideren. Bedoeld voor patiënten zoals Cor, maar ook mensen met hart- of longproblemen of een alleenstaande oudere die thuis lelijk ten val is gekomen.

Ziekenhuis in een ziekenhuis

Eigenlijk is het een soortement ziekenhuis in een ziekenhuis, die GRZ-centrum van TanteLouise. Vier jaar geleden gebouwd bovenop de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Alleen een deur scheidt de afdeling van het reguliere ziekenhuis. Met één financieel verschil: een ziekenhuisbed kost al gauw zo’n 800 euro per dag. Bij tanteLouise nog niet de helft.

Bezuinigingen

Dat laatste is belangrijk. Door de bezuinigingen in de ouderenzorg wonen steeds meer 65-plussers als Cor en Wilma langer thuis. Vaak gaat dat goed. Maar wat als iemand thuis een been breekt? Veel van die mensen kwamen de afgelopen jaren in het ziekenhuis terecht en bleven daar – langer dan medisch gezien noodzakelijk – liggen omdat er elders geen plaats voor ze was.

Kost veel geld

Dat zorgde niet alleen voor onnodige belasting van deze ouderen, het kost ook veel geld. Volgens ActiZ belandden er jaarlijks 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een duur ziekenhuisbed, terwijl ze ook in een veel goedkoper bed van bijvoorbeeld een zorginstelling als tanteLouise hadden kunnen liggen.

TOKO-bedden

Ook het Bravis ziekenhuis kampte lang met dit probleem. Daarom besloot dat ziekenhuis met TanteLouise en zorginstelling Groenhuysen in Roosendaal naar andere manieren te zoeken om deze ouderen op te vangen. Dat leidde niet alleen tot de bouw van de grz-afdeling bij het ziekenhuis, maar eind vorig jaar ook tot de introductie van zogeheten TOKO-bedden.

TOKO staat voor 'Tijdelijke Opvang Kwetsbare Ouderen'. Het gaat om noodbedden voor ouderen. Om te voorkomen dat oudere patienten onnodig in het ziekenhuis terecht komen, kunnen zij voor maximaal 72 uur terecht in die TOKO-bedden. Dat geeft de zorginstellingen de tijd om de juiste zorg voor deze patiënten te organiseren.

Dat kan de geriatrische afdeling van tanteLouise zijn waar – niet toevallig – een aantal van die TOKO-bedden staan, een tijdelijk verpleeghuisbed of toch opname in het Bravis. Een schot in de roos, vindt bestuursvoorzitter Conny Helder van tanteLouise: ,,Je ziet dat de TOKO-bedden in een behoefte voorzien. In een paar maanden tijd hebben we al 182 aanmeldingen gehad.''

'Gunstige invloed'

Ook het Bravis is blij met de TOKO-bedden waardoor het aantal ziekenhuisbedden dat onnodig door 65-plussers bezet wordt gehouden, afneemt. Harde cijfers zegt Bravis-woordvoerster Elma Gortworst nog niet te kunnen geven. ,,Maar de TOKO-bedden hebben zeker een gunstige invloed.''

Het systeem heeft inmiddels veel navolging gekregen in het land. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda, waar nu nog gemiddeld 35 bedden door ouderen worden bezet terwijl daar medisch gezien geen reden voor is. Samen met zorginstellingen in de regio Breda en de huisartsen is het Amphia met een variant op de TOKO-bedden gestart, het zogeheten 'AanmeldPortaal'.

Ouderen die daar worden aangemeld komen in toenemende mate niet meer in het Amphia maar in bedden van zorginstellingen als Thebe in Breda of Volckaert in Dongen en Oosterhout terecht. Op die manier, zegt Amphia-woordvoerster Jolanda van Wijk, ,,kunnen we de kwetsbare oudere direct voorzien van de juiste zorg.'' En - per slot van rekening was het daar allemaal om begonnen - worden kostbare ziekenhuisopnames voorkomen.

'Extra geld nodig'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) juicht initiatieven zoals bij het Bravis en Amphia ziekenhuis toe, maar volgens NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst moet er meer gebeuren. ,Hoog complexe zorg hoort in de toekomst nog in de ziekenhuizen thuis en de andere zorg zoveel mogelijk thuis. Niet meer in het ziekenhuis. Maar dan moet daar wel extra geld voor worden vrijgemaakt.''

Volledig scherm Cor van der Lee uit Dinteloord kwam na een zware operatie in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen uiteindelijk in het centrum voor geriatrische revalidatiezorg van tanteLouise in Bergen op Zoom terecht. Afgelopen zondag mocht hij na zeven weken revalidatie naar huis. © Peter Ullenbroeck