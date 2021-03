Zoek je een baan? In de installatietechniek kun je zo aan de bak: ‘Er zijn handjes nodig’

Uw woning laten verduurzamen? Kom volgend jaar maar terug. Het komt nu al weleens voor, maar wordt in de toekomst de werkelijkheid. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, voorziet wachtlijsten door het tekort aan installateurs. Op dit moment is het gat 20.000 mensen. Dat loopt naar verwachting binnen vijf jaar op naar een verdubbeling. ,,We gaan ergens klem lopen. Dit is niet met een vingerknip op te lossen. Maar er zit veel improvisatiekracht in de branche. Het glas is altijd half vol.”



Zo ziet hij creatieve oplossingen voorbij komen, zoals een bedrijf dat verschillende welzijnswerkers aannam. Niet voor het technische werk, maar om uitleg te geven en draagvlak te creëren voor verduurzaming bij bewoners van een wijk.