Zo ziet het opgeknapte raadhuis van Zundert er uit

Breda: de roep om 100 km/uur op de snelweg wordt steeds luider

21:17 BREDA - De roep om verlaging van de maximale snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur op de snelwegen rond Breda wordt luider en luider. Het is nu Breda ’97 die een beroep doet op B en W om hier serieus naar te kijken. Eerder was het ook GroenLinks die voor verlaging van de snelheid pleitte, terwijl ook de wijkraad Heusdenhout en dorpsraad Bavel daartoe opriepen.