Zo wordt het nieuwe Amphia ziekenhuis ingericht

LIVE | Bertens geeft tweede set uit handen in finale Rosmalen

13:44 Kiki Bertens is de grote publiekstrekker bij het grastoernooi in Rosmalen, en ze stelt de tennisfans niet teleur. De nummer 4 van de wereld staat vanmiddag voor het eerst in haar carrière in de finale van een grastoernooi tegenover de Amerikaanse Alison Riske.