Zo sterk als een vliegtuigvloer, toch is regenboogvlag in park wéér vernield: ‘Dit houdt ons scherp’

mensenpraat Kunnen we zo blijven leven? ‘Vakantie, terras; ik snap niet waar ze het van doen’

Na corona zijn we in de volgende slechte droom beland. Een opstapeling van crises, met prijsstijgingen tot gevolg. Niemand die daaraan ontkomt. BN DeStem brengt West-Brabanders samen voor een goed gesprek, nu over inflatie.

2 oktober