Zo snel mogelijk de beste plek in het Rat Verlegh Stadion bemachtigen

Bestuurder vrachtwa­gen­tje wordt onwel achter het stuur, meerdere lantaarnpa­len beschadigd

8 mei BREDA - De bestuurder van een vrachtwagentje is dinsdagmiddag onwel geworden achter het stuur op de Kapittelweg in Breda. Daardoor reed het voertuig waar deze persoon in zat enkele lantaarnpalen uit de grond. Hoe het met de bestuurder is, is niet bekend.