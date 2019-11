Zo'n veertig nieuwe woningen voor Achtmaal

ACHTMAAL - In Achtmaal komt een nieuwe woonwijk met maximaal veertig woningen. Dat heeft de gemeente Zundert deze week bekend gemaakt. De Dorpsraad Achtmaal is in zijn nopjes.

De woningen verrijzen achter de Pastoor de Bakkerstraat, de Van Lanschotstraat en Tessenvijverstraat. De locatie van het vroegere Witgele Kruisgebouw is bij de plannen inbegrepen.

Het project wordt ontwikkeld door SoMa Vastgoed BV, het gezamenlijke bedrijf van Somium Real Estate uit Rijsbergen en Maas-Jacobs uit Zundert. Soma Vastgoed BV heeft al een deel van de grond aangekocht. De rest is nu nog in eigendom van de gemeente Zundert en van wooncorporatie Thuisvester. Die percelen worden aan de ontwikkelaar verkocht, meldt de gemeente Zundert.

Omwonenden

Wijnand van der Velden van SoMa Vastgoed BV zegt dat zo spoedig mogelijk wordt begonnen met een ‘omgevingsdialoog’. ,,Bedoeling is dat we woningen gaan bouwen voor verschillende doelgroepen. Met omwonenden en met inwoners van Achtmaal gaan we nu kijken hoe we het gebied verder gaan invullen en waar de meeste behoefte aan is.”

Die behoefte is divers, weet Christ-Jan van Bedaf (scheidend) voorzitter van de Dorpsraad Achtmaal. ,,Aan de ene kant zijn er levensloopbestendige woningen nodig voor ouderen.” Zodat zij tot hoge leeftijd in het dorp kunnen blijven wonen. ,,Maar er is meer. Er is ook vraag naar tweekappers en naar kavels voor zelfbouw.”

Bovendien is er de jeugd. ,,Jongeren die hier opgroeiden, maar, vanwege een gebrek aan starterswoningen, ergens anders zijn gaan wonen. Een deel van hen wil graag terug naar Achtmaal. Voor die groep zijn betaalbare huizen nodig.”

Heel blij

Wat er ook wordt gebouwd, één ding staat als een paal boven water: ,,Wij zijn hartstikke blij met de komst van de nieuwbouw”, zegt Van Bedaf. ,,De Dorpsraad hamert er bij de gemeente Zundert al langer op dat er in het dorp grote behoefte is aan extra woningen.”

Dat weet verantwoordelijk wethouder Patrick Kok van ruimtelijke ordening: ,,Het plan voor de nieuwbouw in Achtmaal sluit aan op het woonbehoefteonderzoek dat de gemeente uitvoerde in 2017.” Ook past het in de plannen die zijn opgenomen in de structuurvisie Achtmaal 2025 en in de Woonvisie 2.0. Met de komst van nieuwe huizen, is het idee, blijft Achtmaal aantrekkelijk om in te wonen en te leven.

De gemeente Zundert stelt wel een paar eisen. Zo moet de nieuwe wijk een dorpskarakter hebben en moet er afdoende ruimte worden ingetekend voor groen en water. Kok: ,,Daarnaast willen we dat er minimaal vijf sociale woningen komen met ieder een koopsom van ongeveer 200.000 euro.”