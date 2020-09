Zo lastig is het leven van een slechthorende: 'Op dit moment zijn er te veel drempels’

Amp­hia-microbio­loog Kluytmans: ‘Nederland­se aanpak tegen resistente bacteriën werkt goed’

14:48 BREDA - Het Amphia-ziekenhuis is blij met de miljoenen die het kabinet inzet in de strijd tegen resistente bacteriën. Jan Kluytmans: ,,Zo slagen we er nog beter in om gevaarlijke bacteriën die wereldwijd in opmars zijn, buiten onze ziekenhuizen en verpleeghuizen te houden.”