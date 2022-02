Zo hield Eunice huis in West-Brabant

Bomendok­ter: ook puntgave boom kan omwaaien door Eunice

Paddenstoelen op de stam of holtes in de grote boom voor de voordeur? Dan is het extra oppassen geblazen als storm Eunice - of straks haar opvolger - over het land raast. Want dat zou wel eens een teken kunnen zijn dat de boom verzwakt is en niet bestand tegen zware wind.

