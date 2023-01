Zo herken je de signalen van criminele activiteiten

Handhavers in Breda gaan fietsers en voetgan­gers beboeten bij overtre­ding

BREDA - Fietsers in Breda die de fout in gaan, hebben vanaf dinsdag meer kans op een bon. Niet alleen de politie, ook handhavers van de gemeente mogen voortaan fietsers beboeten die geen licht aan hebben, door rood rijden of een telefoon in hun hand hebben.

9 januari