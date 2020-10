Zo gaat de Nieuwe Mark in Breda er uit zien: ‘We kunnen de natuur tot diep in de stad halen’

BREDA - ,,We moeten de natuur wel een handje helpen.’’ En daarom komen er langs de Nieuwe Mark in Breda watervernevelaars. Dat is fijn voor mensen die verkoeling zoeken tijdens hete zomerdagen, terwijl de plantjes langs het stadswater er ook alleen maar beter van groeien.

Tijdens een online-bijeenkomst is het definitief ontwerp voor de Nieuwe Mark gepresenteerd. Het gaat dan om het stuk tussen de haven en de Karnemelkstraat. Het idee voor het doortrekken van de Mark langs de binnenstad van Breda is niet heel erg nieuw meer, maar bij elke stap die wordt genomen bij het maken van de plannen, komt er meer natuur aan te pas. Het definitief ontwerp is dan ook het groenste van alle tekeningen tot nu toe.

Oorspronkelijk was iets anders veel belangrijker: kun je dadelijk met een bootje van de haven naar de zuidsingel varen? Dat kan, maar de oevers staan dan bol van de planten, variërend van varens tot complete bomen die uit de oevers groeien. ,,We kunnen de natuur tot diep in de stad halen’’, zei landschapsarchitect Donald Marskamp.

Volledig scherm Het Franciscanessenplein in Breda, zoals dat er in de toekomst gaat uitzien. © Gemeente Breda/BN DeStem

De vergroening blijft overigens niet beperkt tot de randen van het stadswater. Ook het Franciscanessenplein, voor hotel Nassau, wordt aangepakt. ,,Het is een vrij stenig plein. Niet zo aantrekkelijk’’, oordeelt Marskamp. ,,Maar het wordt er een stuk aangenamer. De stadstemperatuur gaat er omlaag en je moet er met je voeten in het water kunnen.’’

Volledig scherm Het Franciscanessenplein bij de Nieuwe Mark in Breda, zoals dat er in de toekomst gaat uitzien. © Gemeente Breda/BN DeStem

Een van de vragen die de ontwerpers zich hebben gesteld is: wordt de stad ook gezonder van al dat groen? ,,Eigenlijk is dat lastig te meten’’, zei landschapsarchitect Harold van den Broek. ,,Maar het is wel de bedoeling.’’ Hoe dan ook, het definitief ontwerp draagt in ieder geval bij aan het aanpakken van de hittestress, die met name in de versteende stad tijdens warme dagen kan toeslaan.

Volledig scherm Zicht op de nieuwe Tolbrug, vanuit de haven van Breda. © Gemeente Breda/BN DeStem

De extreme warmte heeft zelfs tot een nieuw idee geleid: het inzetten van vernevelaars. Dat zijn apparaten die waterdamp verspreiden en dat levert een ‘win-win-situatie’ op, zeggen de ontwerpers: mensen worden afgekoeld, planten kunnen groeien.

En soms gaan er planten dood. Geen probleem, zegt Marskamp: ,,Dat is dan weer een mooie voedingsbodem voor andere planten. Zo komen we het hele jaar de seizoenen door.’’

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de Nieuwe Mark langs de Markendaalseweg. © Gemeente Breda/BN DeStem

De vraag is: wanneer wordt met de aanleg begonnen? Wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) kan bijna niet wachten, maar kent zijn beperkingen. ,,Volgend jaar de schop in de grond? Nou, misschien dat we het werk in 2021 aanbesteden. We moeten de Nieuwe Mark wel goed aanpakken, want dit is een heel bewerkelijk traject.’’

Volledig scherm De oversteek van de Haagdijk naar de Tolbrugstraat over de Tolbrug in Breda. zoals die er in de toekomst gaat uitzien. © Gemeente Breda/BN DeStem