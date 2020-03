Zo gaan West-Brabantse horeca en evenementen om met nieuwe maatregelen coronavirus

Directeur Ruud van Meijel van het Chassé Theater in Breda kan op dit moment nog niet aangeven of er voorstellingen zijn die deze week worden afgelast. “Er is gezegd dat evenementen met meer dan duizend bezoekers niet door kunnen gaan. Maar die hebben we deze week niet. Wel hebben we zaterdag een aantal voorstellingen in verschillende zalen die in totaal meer dan duizend mensen zullen trekken. We zijn aan het nadenken hoe we daarmee om zullen gaan.” Van Meijel denkt dat het theater woensdag een besluit zal nemen. “We gaan natuurlijk ook in overleg met producenten. Die moeten ook bij de beslissingen worden betrokken.”