Linedance, een van de meest populaire activiteiten bij de KBO. Ook in Prinsenbeek. Voor het oog is er niks aan de hand bij de dit jaar 75 jaar oude afdeling. Maar achter de schermen rommelt het.

Met ruim 1.200 leden is het de meest florerende KBO-afdeling van West-Brabant. Liefst één op de tien inwoners in Prinsenbeek is lid van de ouderenbond. Een actieve afdeling ook waar wekelijks veel ouderen de weg naar clubhuis De Zilverberk weten te vinden, waar altijd wel wat te doen is.

Quote Jan en zijn helaas overleden vrouw hebben jarenlang dag en nacht klaarge­staan. En dan niet eens een bedankje? Piet Houtepen, Oud-voorzitter KBO Prinsenbeek

Niks aan de hand dus. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Want achter de schermen woedt een verhitte strijd binnen de KBO ‘op de Beek’ zoals ze in Prinsenbeek zeggen. Verwijten en beschuldigingen vliegen over tafel tussen het huidige bestuur, voormalig beheerder van de Zilverberk Jan van Genese en oud-KBO-voorzitter Piet Houtepen.

‘Bemoeizucht’

Aanleiding is het vertrek van Van Genese als beheerder van De Zilverberk twee jaar geleden. Die kon zich naar eigen zeggen niet meer verenigen met de ‘bemoeizucht’ van sommige bestuursleden. Van Genese: ,,Bestuurslid Rinus Huijbregts, want daar hebben we het over, bemoeide zich werkelijk overal mee. Wist altijd alles beter. Ik kon daar niet meer tegen.’’

‘Dieptriest‘

Een bedankje voor zijn jarenlange werk, kreeg Van Genese naar eigen zeggen niet van het bestuur. Tot ontsteltenis van oud-voorzitter Piet Houtepen die Van Genese ruim tien jaar geleden overhaalde om beheerder te worden. ,,Ik vind het echt dieptriest wat er met hem gebeurt. Hij en zijn helaas overleden vrouw hebben jarenlang dag en nacht voor iedereen klaargestaan. En dan niet eens een bedankje?‘’

Willekeur

Wat Houtepen en Van Genese ook steekt is, naar wat ze zelf noemen, de willekeur bij het bestuur. Houtepen: ,,In de statuten staat bijvoorbeeld dat je als bestuurslid maximaal drie termijnen van drie jaar mag blijven zitten. Maar er zijn bestuursleden die ook na die 9 jaar doodleuk blijven zitten en weigeren plaats te maken voor anderen.‘’

Quote Wat kunnen we doen? Als ik wat zeg, luisteren ze toch niet. KBO-afdelingen zijn vaak eigenge­reid Ben Brans, KBO-kringvoorzitter Ben Martens

Geen commentaar

Noch de huidig voorzitter Wender de Beet, noch bestuurslid Rinus Huijbregts willen op de beschuldigingen reageren. De Beet: ,,Deze heren zijn al drie jaar bezig de KBO in discrediet te brengen, geen commentaar.‘’ Huijbregts is feller. ,,Dit is een onzinverhaal, ik waarschuw u mij hier buiten te houden‘’, klinkt het boos, er aan toevoegend dat hij overweegt een smaadklacht tegen Houtepen en Genese in te dienen.

De ruzie is inmiddels ook doorgedrongen tot het kringbestuur van de KBO regio Breda. Maar voorzitter Ben Martens lijkt niet van plan in te grijpen. ,,Natuurlijk vinden wij dit heel vervelend. Maar wat kunnen we doen? Als ik wat zeg, luisteren ze toch niet. KBO-afdelingen zijn vaak eigengereid. Dit zal de KBO in Prinsenbeek zelf moeten oplossen.‘’

Houtepen is niet van plan het er bij te laten zitten. ,,Ik rust niet totdat Jan een fatsoenlijk afscheid heeft gehad. Zo ga je niet met elkaar om!‘’