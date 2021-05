Zo duurzaam mogelijk om boodschappen? Deze tips helpen je daarbij!

Groenten en fruit

Groenten verpakt in plastic lijken op het eerste oog geen duurzame keuze. ,,Toch is dat niet altijd het geval, want plastic verlengt de houdbaarheid. Een broccoli weggooien is slechter voor het milieu dan een plastic zakje weggooien.” Voor de tegenwoordig populaire verspakketten geldt hetzelfde. Scholte op Reimer laat een verspakket voor een Indiase curry zien. ,,Hier zit een bloemkooltje in die te klein is om in het schap te leggen. Zo zorgen we ervoor dat de buitenbeentjes een bestemming krijgen. Dat doen we met bloemkool- en broccolirijst ook: daar gebruiken we de stronkjes voor.”